Si hay algo por lo que Kristen Stewart se ha caracterizado desde que se hizo una estrella de fama mundial de la noche a la mañana con el estreno de 'Crepúsculo', es que no tiene miedo de mostrar su espontánea sinceridad.

Tanto ella como su co-star Robert Pattinson han dejado siempre su agridulce relación con la saga vampírica que les convirtió en estrellas. Desde entonces, también han conseguido alejarse de esa imagen con variados e inesperados proyectos, aunque no siempre tirar esos dados ha salido bien.

Algo que Kristen sabe muy bien, y recientemente reconocía que en realidad solo ha hecho "como cuatro o cinco películas buenas" en su prolífica carrera.

Ahora la estrella, que está generando ruido de posibilidades de Oscar con su interpretación de Lady Di en 'Spencer', se ha sincerado en un reportaje para The New Yorker.

Sobre el encasillamiento que sufrió en un principio con Bella Swan y haber sorprendido tanto con su giro hacia el cine indie: "¿Pensábais que iba a hacer 'Crepúsculo' para siempre? ¿Así me veíais? Si así es como me veíais, entonces me pusisteis la alfombra roja para triunfar, porque puedo hacer mucho más que eso", replica.

Kristen reconoce que ha sido "orgullosamente temeraria" a la hora de elegir sus papeles. "Si había una escena en un guion que quisiera a hacer, y odiaba el resto, igualmente lo hacía", asegura.

"Hay películas que echo la vista atrás, y pienso, buen esfuerzo, pero la liamos. Había veces donde iba a [mi maquilladora] y le decía, ¿qué coño estamos haciendo con nuestras vidas? ¡Tenemos que salir de aquí! Voy a llamar con una amenaza de bomba", confiesa.

"Es una mierda estar en el set de una película que claramente no está haciéndolo genial, pero estoy muy acostumbrada a eso. Vas mejorando en hacer crucigramas".

