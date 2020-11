Kristen Stewart ('Crepúsculo') se siente "protectora" de la princesa Diana

Kristen Stewart ha hablado acerca de ese futuro papel a las órdenes del director chileno Pablo Larraín en el que se encargará de dar vida a la princesa Diana, un personaje que últimamente ha estado en boca de todos después de la sorprendente actuación de Emma Corrin en la cuarta temporada de 'The Crown'.

Kristen ha expresado sus impresiones previas en cuanto a la cercanía que ella tenía respecto a figura de la princesa británica. "No crecí con ella tal vez de la misma manera. Era muy joven cuando ella falleció", ha confesado en una entrevista reciente en el programa de Jimmy Kimmel.

La actriz ha insistido en que, a causa de su edad, ella no pudo vivir de primera mano los sucesos que rodearon a Lady Di, lo cual no ha impedido que ahora sienta un fuerte vínculo con el personaje. "Era muy joven y realmente no sabía lo que estaba pasando. Pero ahora, es difícil no sentirme protectora con ella".

Lady Di murió en el año 1997, pero su nombre, su encanto y las misteriosas circunstancias que condicionaron su vida y su fallecimiento, han ido resistiendo al paso del tiempo, atrayendo a una ciudadanía que todavía siente un interés inquebrantable por la figura de la princesa.

Stewart ha reconocido en la entrevista que enfrentarse a un papel de esa talla, es una responsabilidad complicada de llevar a cabo. "Inicialmente estaba muy atemorizada, escuché mucho el ruido, escuché todas las voces y rápidamente me frustré y me asusté mucho y pensé, 'Esto no me está dando nada con qué trabajar'".

