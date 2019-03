Kristen Stewart confiesa cómo superó su depresión y ansiedad tras 'Crepúsculo'

Convertirse en una estrella de fama mundial con su papel en 'Crepúsculo' no fue el comienzo de sus inseguridades, pero reconoce que sí se vio afectada por esa cantidad de presión.

Kristen Stewart no tiene problema en hablar con honestidad de su historia de superación, y es que con solo 28 años parece haber vivido varias vidas. Ahora que se convertirá en directora en 'The Chronology of Water', repasamos su camino hasta aquí.

Desde la adolescencia se había sentido rechazada por su estilo alejado de los estándares femeninos, donde tuvo su primera crisis de inseguridad. "Me dijeron en voz alta delante de todo el mundo, 'Kristen no es una chica, qué es?', y simplemente morí. Fue momento cliché total, pero sentí que me odiaba a mí misma".

Con la llegada de su temprana carrera como actriz llegaron nuevos miedos. Aunque su meta "nunca fue ser muy exitosa en cuanto a reconocimiento ni dinero", cuando lo consiguió con ello llegó un tipo de brutal exposición para el que no estaba preparada.

La Boda de Bella y Edward en 'Amanecer' | seestrena.com

"Durante los 15 y 20 años todo fue muy intenso. Tenía ansiedad constante, era una maniática del control". No obstante, una vez terminó con la saga 'Crepúsculo', llegó a un punto de no retorno y aprendió herramientas para lidiar con sus problemas.

"En algún momento tienes que soltar y entregarte a tu vida. Finalmente he conseguido eso y ahora disfruto mucho más la vida. He vivido con dificultades para ser tan joven, me he hecho eso a mí misma. Ahora tengo una habilidad para superarlo que antes no tenía".

Sin embargo, llegar a ese punto no ha sido fácil.

"Necesitaba un par de escarmientos para aprender esa lección. Pero no lo cambiaría por nada, siendo sincera. Estoy muy orgullosa de haber podido avanzar y no caer en todos los baches mentales. La edad me ha hecho más inteligente y más tranquila. Y es jodidamente genial".