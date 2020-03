K.J. Apa, protagonista de 'Riverdale' y 'Tu mejor amigo', sufre un accidente al volante tras una larga jornada de rodaje

'Riverdale' fue uno de los estrenos más aclamados por el público el pasado año, y su segunda temporada es una de las vueltas más esperadas, que se encuentra ahora mismo en rodaje.

Ha sido en una de esas noches de rodaje cuando K.J. Apa, que encarna al protagonista Archie Andrews, tras haber trabajado 16 horas, se quedó dormido al volante resultando en una colisión frontal contra una farola.

K.J. tiene cada día un trayecto de 45 minutos desde el set hasta casa y no es la primera vez que trabajan esa cantidad de horas, pero esta vez el susto ha sido mayúsculo. El joven neozelandés fue llevado al hospital para observación, pero afortunadamente no ha sufrido heridas graves. Lo mismo no puede decirse del coche, que ha sufrido daños irreparables, sobre todo en la zona del copiloto, completamente destrozada.

Cole Sprouse, compañero de reparto y amigo de K.J. Apa, estuvo a punto de viajar en el coche pero cambió de planes en el último minuto, afortunadamente. Según informa The Hollywood Reporter, la serie de The CW tiene por rutina este tipo de largos rodajes nocturnos, y los actores no disponen de transporte destinado al equipo para ir a descansar.

Warner Bros. ha contradecido en un comunicado las horas reportadas de trabajo, asegurando que no fueron más de 14 y que se le ofrece repetidamente a los actores que "avisen si están cansados para conducir o quieren un hotel".

La productora ha desmentido que Apa haya acudido al hospital, y agradecido que se encuentre bien, volviendo a recalcar que todos sus rodajes son seguros y dentro de la legalidad.

K.J. Apa tiene pendiente el estreno del film 'Tu mejor amigo', basada en el aclamado best seller de W. Bruce Cameron, que llega a nuestras pantallas el 6 de octubre. Y la segunda temporada de 'Riverdale' llegará el 11 de octubre.