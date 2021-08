Kit Harington revela lo primero que hizo tras ser elegido para 'Eternos'

Después del exitazo de la serie 'Juego de Tronos', el actor británico Kit Harington se tomó un descanso, pero por fin lo podremos volver a ver en la nueva película de Marvel: 'Eternos', donde dará vida a Dane Whitman, también llamado Caballero Negro.

Kit Harrington fue invitado al famoso programa de Jimmy Fallon 'The Tonight Show', donde habló sobre la experiencia de convertirse en un superhéroe. El actor también confesó que cuando aceptó la oferta de trabajo, ni siquiera sabía demasiado del personaje a quién iba a interpretar: "no me enviaron ningún guion, simplemente me dijeron: 'este es tu papel'". Por eso, Kit Harington reconocía que "tuve que buscar en Google al personaje, para poder hacerme una idea de quién era mi personaje antes de llegar al set de grabación".

Resultó que el actor se llevó una grata sorpresa cuando acabó de investigar acerca del personaje de Dane Whitman: "me di cuenta de que el Caballero Negro lleva una espada y va montado a caballo, y me quedé como: 'conozco a este tipo, ¡ya lo he interpretado antes!'" Aunque en realidad, confesó que, quitando el atuendo, el personaje de Jon Nieve y Dane Whitman son totalmente diferentes.

A pesar de la confusión del inicio, Kit Harington se mostró muy emocionado por este proyecto, ya que es un gran fan del Universo Marvel, tal y como ya ha contado en otras ocasiones.

Estará bien acompañado

'Eternos', la nueva superproducción de Marvel llegará a los cines el 5 de noviembre. La película, que está dirigida por la ganadora de un óscar Chloe Zhao, y está basada en los cómics de Marvel de Jack Kirby. Contarán la historia de Dane Whitman, descendiente de un supervillano que busca restaurar su honor.

El elenco de esta producción viene bien cargadito de estrellas, como Angelina Jolie en el papel de Thena, Salma Hayek como Ajak, Richard Madden dará vida a Ikaris, entre muchos más.

