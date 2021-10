El Universo Cinematográfico de Marvel es una de las grandes potencias de la industria por sus adoradas cintas de superhéroes. También se les conoce por su hábito de introducir pequeñas escenas teasers en los créditos de cada film. La próxima entrega de Marvel, dirigida por Chloé Zhao, 'Eternals', llega a los cines españoles por fin el 5 de noviembre.

Pero unos cuantos afortunados alrededor del mundo ya han podido disfrutar de ella gracias a las premieres que se están celebrando, como la de Los Angeles con todas sus estrellas. Inevitablemente, tras su primer estreno, ya han salido a la luz algunos spoilers. Uno de ellos ha sido el presunto bombazo que rumorea que la película presenta por sorpresa a Harry Styles como nuevo gran fichaje de Marvel.

Tras haberse filtrado importantes detalles, uno de los actores que aparece en 'Eternals', Kit Harington, ha hablado sobre ello con The Playlist: "Sinceramente, no sabía que había pasado. He vivido en un mundo en el que los spoilers ocurren durante mucho tiempo. Me doy cuenta de que pueden ocurrir. Simplemente es decepcionante que la gente lo haga", reconoce enfadado, recordando también su tiempo en 'Juego de Tronos'.

Kit Harington se siente decepcionado ante la noticia sobre la filtración y salta en defensa del público: "Que la gente vaya al cine y lo experimente cuando pague su entrada y lo haga de esa manera, en lugar de difundirlo por Internet, donde quizá no se den cuenta de que se están encontrando con cosas".

Kit Harington en 'Eternals' | Marvel

El público es muy sensible a los spoilers, especialmente en franquicias tan populares como el MCU. Pero aunque se haya revelado una escena de créditos y un rumor sobre la posible incorporación de Harry Styles, gran parte del contenido de 'Eternals' sigue siendo un misterio por descubrir y esperemos que disfrutar en el cine.

Se acerca el estreno de 'Eternals'

Los avances de la cinta nos han dejado algún breve vistazo al personaje de Harington y, aunque antes fuera el gran héroe de 'Juego de Tronos', esta vez interpreta a un humano sin poderes: Dane Whitman.

En cuanto a la película en sí, la historia sigue la vida de los Eternos, una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que llevan viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Aunque nunca les hemos conocido, ahora aparecerán para luchar contra una amenaza que se cierne sobre la humanidad.

Aunque la mayoría de nosotros tenemos que seguir esperando hasta que se estrene en cines, 'Eternals' ya ha empezado a recibir críticas positivas. Parece que Chloé Zhao está aportando su toque único a la franquicia, además de su talento cinematográfico que le consiguió un premio Oscar por 'Nomadland'. También prometen las grandes escenas de acción que hemos podido observar brevemente en el tráiler.

