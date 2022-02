Sofia Coppola dirigió en 2006 'María Antonieta', la cual dividió a sus defensores y detractores por el enfoque que tuvo la película: contar un drama de época con la presencia de música pop. Kirsten Dunst dio vida a la princesa austriaca en uno de sus papeles más icónicos, aunque ahora, 16 años después de su estreno, la actriz ha manifestado que tuvo dificultades en las escenas de desnudos.

Esta cinta fue el primer trabajo para Jamie Dornan en el cine y ambos actores han hecho un repaso de sus carreras en una charla para Variety: "Ese fue un primer trabajo bastante bueno", recordó el actor, que en ese entonces tenía 22 años, al igual que su compañera. "Sé que empezaste bastante fuerte como una actriz joven", añadió ya que la actriz de 'El poder del perro' está asentada en Hollywood desde niña.

El actor Jamie Dornan | Getty

Sin embargo, la intérprete sorprendió con sus declaraciones, asegurando sentirse "nerviosa" en 'María Antonieta': "Todas nuestras cosas eran como besarse, y no me siento cómoda con eso. Nunca es cómodo, nunca", desveló la actriz de 'Spider-Man'. "Creo que la primera vez que mostré mis pechos fue con Sofia. Ella nunca usó la escena, y ni siquiera creo que estuvieras allí", le dijo a Jamie Dornan. "Yo también me sentí abrumada", aclaró.

"Dios, es una locura saberlo. Quiero decir, lo manejaste bien. Pensé que tenías el control de todo", confesó el actor de 'Belfast': "Recuerdo que tuvimos que improvisar, y Sofia hizo que no nos conociéramos hasta rodar nuestras escenas", explicó el británico sobre su primer encuentro con la actriz.

Kirsten Dunst también hizo junto a la realizadora 'Las vírgenes suicidas' en el año 1999, y de forma más reciente en 'The Beguiled', que pasó más discretamente entre los fans y la crítica.

Kirsten Dunst en 'El poder del perro'

Ahora, la actriz está en la carrera de las nominaciones a los grandes premios por su interpretación en 'El poder del perro', junto a Benedict Cumberbatch y su marido Jesse Plemons. El film lo dirige Jane Campion 12 años después de su último trabajo para la pantalla grande. La historia sigue a los hermanos Burbank, dispares entre sí, durante la década de 1920 en el medio oeste norteamericano. Dunst da vida a una propietaria de un mesón, que enviudó y que se vuelve a casar con uno de los hermanos.