Con toda una vida dedicada a la actuación a sus espaldas, Kirsten Dunst ha confesado que no se siente cómoda dentro de Hollywood. Tal y como ha contado la actriz en una entrevista para 'In-Depth With Larry Flick' donde comenta que no se le ha valorado lo suficiente en su profesión.

"Nunca se me ha reconocido en la industria", afirma Dunst. Aunque su primer papel fue con el director Woody Allen a los 6 años, algo que muy pocos actores pueden decir. Aún así la actriz dice "no haber estado nunca nominada a nada. A lo mejor dos Globos de oro cuando era pequeña y uno con 'Fargo'", puntualiza.

Reconociendo que a veces cree que en parte ha sido culpa suya: "me siento como, ¿qué he hecho? A lo mejor no he jugado lo suficiente". De esta forma, la intérprete lamenta que probablemente no se le tome en serio por uno de sus papeles, a pesar de su amplio recorrido profesional: "A lo mejor siguen pensando que soy la chica de 'Bring It On'".

Y es que a pesar de que ha participado en muchas películas "a mucha gente le gusta lo que hago tiempo después", explicándolo con algunos ejemplos: "Cuando 'Maria Antonieta' salió, la gente no parecía emocionada, y ahora a todos os encanta. ¿Recordáis 'Drop Dead Gorgeous'? Se la puso por los suelos, ahora os encanta".

Concluyendo al decir que "al final del día todo lo que tienes es tu trabajo", pero admite que "me gustaría que se me reconociera por mis éxitos".