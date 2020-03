'Kingsman: El círculo de oro' crea una gran polémica por una escena sexual

Al parecer, la película 'Kingsman: El círculo de oro' ha levantado alguna que otra crítica. El motivo radica en una escena sexual en la que el personaje de Taron Egerton introduce un rastreador dentro de la vagina del personaje que interpreta Poppy Delevingne.

Los medios estaban muy interesados en conocer la opinión del director de la película y su protagonista al respecto. Egerton explicó en una entrevista para 'ScreenRant', que la inclusión de esta escena en la película no es más que la huella del propio director. Según él, hacer algo escandaloso en cada película, es su marca particular: "No es del gusto de todo el mundo, pero ciertamente hará que la gente hable", declaró.

Por su parte, el director del film Matthew Vaughn respondió en la misma entrevista que a él le parece importante introducir una escena que haga sentir incómoda a la gente. "Por primera vez quiero ver a un espía con un dilema moral y emocional de tener que hacer algo que él realmente no quiere hacer", explicó.

Matthew tiene claro su objetivo, hacer películas que den de qué hablar. Lo que busca es que la gente salga del cine comentando sus impresiones sobre lo que ha visto.