El director estadounidense Quentin Tarantino prometió que en toda su carrera solo haría diez películas. Siendo 'Érase una vez en Hollywood' la novena de ellas, la expectación por la próxima cinta aumenta y parece que ni siquiera el director sabe cuál será su próximo paso, o si mantendrá la cifra que predijo.

Después de barajar retirarse, hacer una nueva entrega de Star Trek y otros proyectos que fueron rápidamente descartados, el oscarizado director ha vuelto a sus propios clásicos.

Como invitado del podcast Happy Sad Confused, el también productor y guionista ha revisitado uno de sus mayores éxitos, dejando unas declaraciones que, en el caso de hacerse realidad, serían una gran noticia para sus fans: "He estado pensándolo un poco más. No quiero mentirte, Uma (Thurman) y yo estuvimos hablando de esto la semana pasada. Si hiciera una película nueva a partir de otra de las que ya he hecho sería Kill Bill".

La posibilidad de una tercera entrega que siguiera con la historia de La Novia en un 'Kill Bill 3' ya había sido planteada anteriormente por Tarantino, al igual que una precuela de Pulp Fiction, pero ambas ideas no le habían convencido tanto como para lanzarse a grabarlas.

De momento habrá que esperar para ver cuál de sus opciones triunfa finalmente, y si será alguna idea propia o si se unirá a la ciencia ficción con Star Trek.

