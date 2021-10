Kieran, hermano de Macaulay Culkin: "Nunca voy a volver a estar bien tras la muerte de mi hermana Dakota"

Kieran Culkin, el hermano pequeño de Macaulay Culkin, estrena la temporada 2 de 'Succession' el próximo 18 de octubre. El actor se ha labrado su propia y exitosa carrera como intérprete adulto, tras contar con unos inicios en el mundo del espectáculo similares a los de su hermano.

Ahora el actor se ha sincerado sobre la trágica muerte de su hermana Dakota, y el hecho de que sabe que tras este hecho nunca volverá a estar bien.

La estrella de 'Sucession', donde interpreta a Roman Roy, ha protagonizado la portada de The Hollywood Reporter con esta entrevista en la que ha hablado sobre este duro trance por el que atravesó su familia. Dakota Culkin falleció en 2008 cuando tenía 30 añosen un accidente de coche, algo en lo que Kieran piensa en todo el día.

Portada de The Hollywood Reporter | The Hollywood Reporter

"Es lo peor que nunca ha pasado, y no hay forma de endulzarlo. Según Kieran, cada uno de los hermanos "lo manejó de forma distinta. Creo que todos estábamos destrozados por dentro. ¿Cuándo pasó, hace 13 años? Es algo loco, por el amor de Dios",

El actor insiste en que su muerte es ahora más dolorosa, ya que es padre de dos hijos "que nunca conocerán a su tía". Admite que tras haber pasado por algo así sabe "que nunca volverá a estar bien".

"Acepté en ese momento que esto sería para siempre y que nunca estaría bien. Siempre será devastador. Todavía lloro por eso de repente. Recuerdo algo que hizo ella y me pongo a reír y luego lloro. A veces es saber que no va a conocer a mis hijos y que ellos no pueden tenerla, y es difícil describir cómo era ella".

Kieran ha formado con su mujer, Jazz Charton, una bonita familia, con su niña de 2 años, Kinsey Sioux, y un hijo de 2 meses. El actor, de 39 años, ha descrito a su hermana, a quien cariñosamente llamaban 'Cody', como la más graciosa de sus hermanos, pero la más tímida y que no tenía interés en actuar.

