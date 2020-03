Kevin Hart: "No vamos a recrear 'Jumanji', vamos a modernizarla"

El mundo del remake está en su pleno apogeo y entre la cantidad indecente de reinvenciones de películas que nos esperan en los próximos años, se encuentra la nueva versión de Jumanji, de 1995.

El remake estará protagonizado por Dwayne Johnson, Tom Holland, Kevin Hart, Jack Black y Nick Jonas y tiene como objetivo al menos llegar a la calidad de la película original.

Kevin Hart ha explicado en una entrevista con Entertainment Weekly cual es el objetivo del remake:

"Estamos haciendo un remake de una película que no tiene puntos débiles. 'Jumanji' es una película increíble. No estamos intentando recrear la película original que la gente conoce, queremos modernizarla de manera única para la gente que no conozca la película original. No vamos a destrozar la película, por supuesto, si no rendir homenaje a hacerla especial para esta generación" explicó el actor en la entrevista.