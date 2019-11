El actor Kevin Hart sufrió un grave accidente el pasado septiembre que casi le cuesta la vida, y tuvo que ser operado de la columna. Ahora, Hart, que sigue recuperándose, ha hecho su primera gran aparición pública en los People's Choice Awards.

El actor ha recibido el premio a Mejor Cómico en la gala de 2019 y su aparición en el escenario levantó la ovación de todo el público. Además, Hart dio un emotivo discurso.

"Lo primero de todo, gracias Dios, porque definitivamente no tengo que estar aquí. Pero como lo estoy, me hace apreciar la vida aún más. Me hace apreciar las cosas que de verdad importan: la familia. Quiero agradecer a mi mujer y a mis hijos, que me han apoyado mucho".

Hart también agradeció a los fans todo lo que han hecho por él.

"No tenéis ni idea del efecto que tenéis en nosotros como artistas. Y verdaderamente quiero agradeceros a vosotros por estar ahí en mis tiempos difíciles".