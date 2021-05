Kevin Guthrie, Abernathy en 'Animales Fantásticos', condenado a prisión por agredir sexualmente a una mujer

El actor Kevin Guthrie, conocido por interpretar el personaje de Abernathy en las dos entregas de 'Animales Fantásticos', ha sido declarado culpable por agredir sexualmente a una mujer en Glasgow y condenado a prisión.

Según informan BBC y Deadline, un jurado popular ha declarado a Guthrie culpable de este delito tras un juicio de cuatro días que acaba de terminar. Además, Guthrie ha sido incluido en el registro de delincuentes sexuales.

Tal y como informan los medios anteriormente citados, el actor ha negado los cargos en todo momento, asegurando que él solamente había intentado ayudar a la mujer cuando se comenzó a sentir mal durante una reunión. Sin embargo, una muestra de ADN hizo que en el juicio se le encontrara culpable.

La agresión tuvo lugar en 2017 en la ciudad de Glasgow, cuando una mujer de 29 años comenzó a sentirse mal cuando se dirigía a un apartamento en compañía de Guthrie y otro actor, Scott Reid. Este último acudió a llamar a los servicios de emergencia y según la víctima, Guthrie le quitó la blusa y abusó de ella mientras el tercero no regresaba a la habitación.

"La única sentencia apropiada es la prisión"

Por su parte, el Sheriff de la Corte de Glasgow, Tom Hughes, se dirigió al actor al terminar el proceso y le dijo lo siguiente:

"Tienes una educación y trabajaste extremadamente duro para actuar en películas reconocidas. La Corte debe demostrar que las mujeres pueden ser protegidas de las ofensas sexuales domésticas y que (los culpables) deben sufrir serias consecuencias. La ofensa por la que has sido acusado causó angustia y consecuencias en la joven mujer involucrada en este caso. Cometiste un crimen en una posición de confianza. Ella no se sentía bien y pensó que su bebida había sido adulterada en otro lugar esa noche. El otro hombre estaba urgentemente pidiendo asistencia médica y tú te quedaste en la habitación con ella cuando ella no era capaz de cuidarse. El jurado ha aceptado que cometiste estos terribles crímenes y la única sentencia apropiada es la prisión".

