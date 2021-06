Kevin Feige anuncia que 'Black Panther: Wakanda Forever' ya ha comenzado a rodarse y recuerda a Chadwick Boseman

Una de las sagas más queridas por los fans de Marvel es 'Black Panther', y no solo por ser una muy buena película, sino por lo que significó Chadwick Boseman para el universo Marvel. La primera entrega de 'Black Panther' contaba la historia de T'Challa y el regreso a su tierra natal tras el fallecimiento de su padre. En su estreno en la gran pantalla, 'Black Panther' tuvo una acogida muy buena por parte del público y de la crítica, y una de las razones fue la gran interpretación de Chadwick Boseman.

La secuela que está en camino, 'Black Panther: Wakanda Forever', no ha desvelado detalles sobre la trama, y no es de extrañar, ya que sufrió un duro revés. Por desgracia, el Chadwick Boseman, que interpretaba a T'Challa, falleció el pasado verano debido a un cáncer de colon que padecía desde 2016. Esto cogió por sorpresa a todos, ya que el actor nunca había hecho pública su enfermedad. Su fallecimiento afectó mucho dentro del equipo de 'Black Panther', pero finalmente, se decidió continuar con la segunda entrega de la saga, aunque lamentablemente sin Chadwick.

Marvel ha querido anunciar el comienzo de la producción de la película. Ha sido el propio productor, Kevin Feige, quién ha dado la noticia, eso sí, no se olvida de Chadwick: "Claramente, es algo muy emocional sin Chad. Pero estamos muy emocionados de poder traer de vuelta el mundo de Wakanda para el público y para los fans. Vamos a hacerlo de una forma en la que haríamos que Chad estuviese orgulloso", comenta el productor en Variety, antes del Black Widow Global Fan Event, en Los Ángeles.

Si todo continúa según lo previsto, 'Black Panther: Wakanda Forever' se estrenará el 8 de julio de 2022 en cines.

No se olvidan de Chadwick

Después de aquella noticia devastadora, muchos han sido los actores y actrices que le han querido recordar. La última, fue Lupita Nyong'o, que interpreta a Nakia en la película anterior, quiso acordarse de su compañero al ser preguntada por la nueva película.

"La gente me pregunta '¿Estás emocionada por volver?' Creo que esa no es la palabra. Estoy en un estado de meditación y muy pensativo en cuanto a 'Black Panther 2'. Su fallecimiento aún me sigue afectando. Y aún no me puedo imaginar lo que será entrar al set de rodaje sin él. Pero, al mismo tiempo, tenemos un líder en Ryan (el director), que siente lo mismo que nosotros, que siente muchísimo la pérdida".

