Kevin Bacon ha asistido al show de Jimmy Fallon donde ha acabado confesando que escribió una canción a la tierna edad de 11 años dedicada a su ídolo el gran Michal Jackson.

'All the World Looks Lonely Through Lonely Eyes' es el grandioso título de esta triste balada que el actor se ha animado a cantar -y que recuerda al dedillo- durante el programa al más puro estilo del Rey del Pop.

El resultado mejor que lo juzgues tú mismo porque no tiene desperdicio.