Keira Knightley revela que tuvo un colapso mental y fue diagnosticada con síndrome de estrés postraumático

Keira Knightley se ha sincerado para The Hollywood Reporter sobre cómo el exceso interés en su vida privada ha afectado a su salud.

La estrella ha hablado sobre cómo tuvo que sobrellevar el acoso de los paparazzi siendo todavía una adolescente. "Se pagaba mucho dinero por conseguir fotos de mujeres perdiendo los nervios", asegura la actriz de 'Piratas del Caribe'.

Knightley revela que sufrió un colapso mental y ataques de ansiedad a los 22, y acabó siendo diagnosticada con síndrome de estrés postraumático después de lidiar con la abrumadora presión de la fama.

"Me tomé un año de descanso e hice terapia inmersiva por todo eso, y me decían 'es increíble, normalmente la gente viene y habla sobre ellos y creen que les persiguen, pero en realidad no es cierto. Tú eres la primera persona a la que realmente le está pasando'".

Ahora, la actriz ha decidido dar voz a los problemas de salud mental para ayudar a otros en su posición, y tiene previsto el estreno de 'Colette', un biopic que se estrena en enero de 2019.