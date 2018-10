Keira Knightley prohíbe ver estas películas Disney a su hija

Muchas son las generaciones que han crecido viendo las películas más emblemáticas de Disney y han formado una parte muy importante de su infancia. Aunque, en la actualidad, hay un gran debate en el que se plantea el mensaje que lanzan algunos de los clásicos no es el más adecuado.

Esto es lo que piensa la actriz Keira Knightley quien, a pesar de haber formado parte de esta industria con 'Piratas del Caribe', considera que hay dos películas de Disney que no quiere que vea su hija.

El motivo se debe a que la idea que representan los films son contrarios a los valores que la actriz quiere inculcar a la pequeña.

"'La Cenicienta' está prohibida, porque ella espera a que un hombre rico la rescate. ¡No! Tienes que rescatarte a ti misma, obviamente. Este es el motivo por el que estoy bastante molesta, porque realmente me gusta mucho la película. Ocurre igual con 'La Sirenita', que también está prohibida. Quiero decir, sus canciones son geniales, pero no renuncies a tu voz por un hombre. El problema que tengo con 'La Sirenita' es que realmente amo esa película. Es un poco complejo de llevar, pero me mantengo firme", comentaba en una visita al programa de Ellen DeGeneres.