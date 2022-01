Keanu Reeves está acostumbrado a rodar sus escenas de acción: se ha convertido en un maestro en el manejo de armas, así como de artes marciales y hasta todo un jinete por las calles de Nueva York. Todo lo ha hecho por dar verosimilitud a sus papeles y, bajo esta directriz, el actor no dudó en vivir como una persona sin hogar para una película que finalmente no se llegó a producir.

"La primera noche que me acosté fue aterradora porque escuchaba a la gente gritar mientras dormía o hablar entre ellos, conspirando para quitarme mi caja de cartón", desveló el protagonista de 'Matrix'. "Había cuatro tipos en el callejón y no me reconocieron porque tenía muy mala apariencia", explicó Keanu sobre lo peor de la experiencia.

Aunque este hecho lo asustara al principio, el intérprete nacido en Líbano contó cómo las personas que querían atacarle no fueron a más y cesaron su intimidación. De hecho, no solo eso, sino que también se hicieron amigos durante los días que Keanu convivió con ellos.

"Tenía que vivir, comer, mezclarme y respirar con estas personas, así que sabía qué los motivaba", comentó el actor en el libro de Brian J. Robb titulado 'Keanu Reeves: An Excellent Adventure', donde recogen aspectos de su vida.

"Ahora conozco el verdadero lujo de una noche de sueño reparador en una cama suave, en una habitación cálida y tranquila", confesó, además de revelar que solo se llevó un cepillo de dientes y 20 dólares para su estancia en las calles.

Aun con toda su versatilidad, la estrella de la saga 'John Wick' solo aguantó cuatro días. El motivo no fue otro que los paparazzi y los espectadores curiosos que destaparon su tapadera.

Sin embargo, Keanu tuvo un detalle con los compañeros que hizo en las calles y les invitó a cenar en el hotel donde se hospedó. Su sorpresa llegó cuando sus compañeros declinaron la oferta y eligieron comer en un McDonald's en su lugar.

Este film para el que se preparó, iba a tratar sobre un hombre sin techo al que le tocaba la lotería. Finalmente, los productores dieron marcha atrás con el proyecto y los fans perdieron la oportunidad ver otra faceta interpretativa de Keanu Reeves.

