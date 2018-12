Keanu Reeves revela cómo acabó actuando en 'Toy Story 4'

El mes pasado el actor Tim Allen, la voz a Buzz Lightyear, revelaba que Keanu Reeves aparecería en 'Toy Story 4'. La incorporación del actor de 'John Wick' al elenco, dejó tanto a sus seguidores como a los fans de Pixar descolocados, por el radical giro que el intérprete habría dado, eligiendo un papel tan distinto a los anteriores de su carrera.

Ahora, en una entrevista para Collider, Reeves ha resuelto todas las dudas, y ha explicado qué fue lo que le llevó a aceptar la oferta de Pixar.

Aunque su personaje es todavía un misterio, lo cierto es que el actor ha confesado, que una de las razones por las que aceptó participar en la película, fue que le permitieron añadir su propia "licencia creativa" a su personaje.

"Me llamaron, y fue bastante sorprendente por parte de la encantadora gente de Pixar y los creadores de esta entrega", ha explicado a Collider el actor."Ellos me presentaron el personaje, entonces hablamos y me permitieron algo así como una especie de riff. He hecho cuatro sesiones de grabación con ellos hasta ahora. Ha sido muy divertido", ha añadido Reeves.

'Toy Story 4' llegará a los cines el verano de 2019, hasta entonces, ya hay algunas apuestas por cómo será este nuevo personaje.