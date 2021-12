Keanu Reeves habla de sus orígenes chinos en la promoción de 'Matrix: Resurrections'

Kenau Reeves ha vuelto a meterse en la piel de Neo a quien conocimos en el año 1999 en 'Matrix' cuando lo interpretó por primera vez. Tras una primera trilogía dirigida por las hermanas Wachowski.

Ahora, Lana Wachowski estrena una cuarta entrega de este mundo virtual, 'Matrix: Resurrections', donde Neo vuelve a reencontrase con Trinity (Carrie-Anne Moss) y muchos otros personajes conocidos y nuevos.

Durante la promoción de la cinta Keanu Reeves ha ofrecido una entrevista a NBC Asian America donde el actor ha hablado sobre su ascendencia. Y es que, Keanu nació en Beirut pero tiene nacionalidad canadiense. Su madre es británica, nacida en Essex, y su padre nació en Hawái pero es de ascendencia china.

Keanu Reeves junto a su madre, Patricia Tylor, en los Oscar 2020 | Getty

Así, en la entrevista preguntaron a Reeves sobre algunos titulares que han hablado de él como una "persona de color" a lo que responde Keanu: "No se si estoy de acuerdo con ese título. Pero NO estoy no de acuerdo con ello".

Para continuar hablando de su conexión con sus orígenes chinos: "Mi relación con mi identidad asiática siempre ha sido buena y saludable. La amo. Hemos crecido juntos", explica el actor quien siempre tuvo la influencia de esta cultura muy presente gracias a su abuela.

La influencia asiática en las películas de 'Matrix'

En la franquicia de 'Matrix' son relevantes las influencias que tiene del anime japonés y las películas chinas de kung fu. Lana Wachowski es una gran admiradora de este tipo de cine por lo que es una auténtica experta en ello.

En 'Matrix: Resurrections' se incorpora al reparto la actriz chino-británica Jessica Henwick quien interpreta a Bugs, un personaje que tiene la misión de encontrar a Neo y rescatarlo de las máquinas que lo han atrapado en Matrix.

Jessica Henwick en la premiere de 'Matrix: Resurrections' | Getty

Así, la actriz dice al medio que Bugs no fue escrito para ser asiático y "no fue una decisión consciente elegir a una persona asiática para Bugs. Pero sé que significa mucho para la comunidad y eso es asombroso".

También está en la película Priyanka Chopra quien interpreta a Sati, un programa informático que decide ayudar a los humanos: "Creo que las películas de 'The Matrix' realmente respetan eso", dijo la actriz india. "Traer la filosofía oriental, que yo, habiendo crecido en el este y crecido en la India, siento que hay algo tan poderoso en la sabiduría ancestral que proviene de culturas que son tan antiguas y que se han transmitido de generación en generación".

Priyanka Chopra en la premiere de 'Matrix: Resurrections' | Getty

Por último, Keanu Reeves habla sobre las escenas de artes marciales que ha tenido que interpretar en la franquicia: "Con las artes marciales, [estamos] presentando esas formas de arte de una manera ingeniosa, de una manera respetuosa. No de una manera en la que se experimenta como una caricatura, sino desde un lugar de reverencia".

Seguro que te interesa:

Sandra Bullock habla de los rumores de relación con Keanu Reeves y el actor asegura que tienen "buena química"