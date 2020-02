Keanu Reeves sobre una secuela de 'Matrix': "¿Por qué no?"

Hace ya catorce años desde el estreno de 'Matrix Revolutions', la tercera parte de la popular saga de ficción protagonizada por Keanu Reeves. Pero, ¿podría ser la última? Al parecer Reeves no descartaría volver a la saga en caso de que se rodase una cuarta parte, pero para ello pone dos condiciones. "Las Wachowski deberían estar involucradas en el proyecto, dirigiendo la película y escribiendo el guión" y también debería convencerle esta historia, según ha comentado a Yahoo Movies en un acto de promoción de su nueva película 'John Wick 2: Pacto de Sangre'.

Todo hay que decirlo, sería muy raro ver una cuarta entrega de Matrix casi quince años después. Más que nada porque Neo, el protagonista encarnado por Keanu, muere al final de la trilogía; y también porque las hermanas Wachowski no han confirmado ni desmentido la supuesta secuela. No obstante, esto no impide al actor canadiense seguir pensando en la posible continuación de la saga. "Sería raro pero... ¿por qué no?" señala Reeves durante el transcurso de la entrevista, añadiendo que "las personas mueren, pero las historias no, y la gente que participa en las historias tampoco".

¿Veremos de nuevo juntos a Neo, Morpheo y Trinity en una nueva película de 'Matrix'? De momento ya hemos podido ver una pequeña reunión de esta película en 'John Wick 2: Pacto de Sangre', en la cual participan Keanu Reeves y Laurence Fishburne. Te dejamos con el tráiler por si acaso aún no la has visto.