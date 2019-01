Keanu Reeves confirma que está casado con Winona Ryder

Este verano, durante la promoción de 'Destination Wedding' Winona Ryder soltó el bombazo: Keanu Reeves y ella están casados desde 1992.

Todo ocurrió durante el rodaje de 'Drácula de Bram Stoker', dirigida por Francis Ford Coppola, concretamente en una escena en la que la romántica pareja a la que interpretaban contraía matrimonio. El director quería que fuese lo más real posible, por lo que trajo a un auténtico sacerdote que ofició la ceremonia de principio a fin.

Así lo explicó Winona en su momento: "creo que estamos casados en la vida real. Para esa escena, Francis quiso utilizar a un verdadero cura. Rodamos toda la secuencia mientras él iba a lo suyo, así que creo que estamos casados".

Ahora en The Talk Keanu Reeves ha explicado que "eso es lo que dice ella... De vez en cuando recibo algún mensaje de texto en el que me dice: '¡Hola marido!'. Al principio no la creía, pero después el propio Francis Ford Coppola se puso en contacto con ella y aseguró que así fue como sucedió, que el sacerdote celebró toda la ceremonia y que Winona y yo nos casamos aquel día". Esto, sin duda, es una de las anécdotas más maravillosas del cine.