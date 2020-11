Kate Winslet habla de lo "orgullosa" que está tras superar el récord de Tom Cruise

Kate Winslet será una de las protagonistas de 'Avatar 2' donde interpreta a un ser submarino, llamado Ronal. Por ello, la actriz ha tenido que someterse a un duro entrenamiento acuático para el rodaje de la película.

Pero lo que no pensaba al iniciar las grabaciones de la cinta es que llegaría a batir el récord que ostentaba hasta la fecha Tom Cruise. Kate logró estar más de 7 minutos bajo el agua sin respirar, superando a Cruise quien estuvo seis durante el rodaje de 'Misión imposible: Nación secreta'.

"Tuve que aprender a bucear en apnea para interpretar ese papel en Avatar, y fue simplemente increíble. Mi aguante más largo fue de 7 minutos y 14 segundos, es una locura, una cosa muy loca", decía en una publicación en Twitter con la imagen de Winslet bajo el agua.

Ahora, la actriz ha concedido una entrevista a 'ET' donde habla de lo orgullosa que se siente de este gran logro: "Es muy gracioso porque realmente no leo reseñas o cosas de los medios. No tengo Instagram, es como si estuviera completamente desconectada de esa parte de mi vida", empieza diciendo.

"Así que durante toda esta semana y la semana anterior, ha venido gente que se me acercaba al trabajo y me decía: 'Dios mío, ¿siete minutos y 14 segundos? ¿Cómo, qué?". Y yo digo, '¿Qué? Espera, espera un minuto. ¿Cómo sabes eso?'", explica.

Para terminar dice: "Fue brillante y estaba muy orgullosa de mí misma, probablemente nunca podré volver a hacerlo", agregó Winslet. "Eso llegó al final de cuatro semanas de entrenamiento bastante intenso y fue en el tanque de buceo, estaba en el tanque de entrenamiento. Pero me encantó".

