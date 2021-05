Kate Winslet se escondió en el maletero de un coche para ayudar a una joven actriz con una escena íntima en su nuevo proyecto

La actriz Kate Winslet es una de esas estrellas de Hollywood que han crecido delante de la pantalla y llevan toda una vida trabajando.

A sus 45 años, la intérprete tiene una sabiduría y una experiencia que no tuvo cuando comenzó en esta industria joven e inexperta, y ahora ha demostrado su generosidad para ayudar a otras compañeras que puedan estar pasando por lo que ella pasó sin ayuda.

Según ha contado ella misma en un reportaje con Vanity Fair, acabó agazapada en un coche en el rodaje de su último proyecto, la serie 'Mare of Easttown'.

Todo ocurrió a raíz de una escena íntima que tenía que rodar su joven co-star Angourie Rice dentro de un coche, así que para ofrecer su apoyo Winslet acabó escondiéndose en el maletero por si la necesitaba.

"Aquel día no había coordinador de escenas íntimas, pero no pasa nada, no era ningún error, es que en esa escena no era requerido", asegura Kate.

Angourie Rice en la premiere de 'SpiderMan: Lejos de casa' | Getty Images

"Pero habiendo pasado por algo así yo misma cuando era una joven actriz y quizás con poca experiencia, o como persona que ha tenido menos experiencia de la que tiene el personaje, a veces simplemente tener una conversación sobre esas escenas con un director, solo eso puede ser un poco incómodo porque pueden ser conversaciones para las que no estás emocionalmente preparada", añade.

"Así que acabé metiéndome en el coche, diciéndole que iba a estar en el maletero si alguien me necesita", revela. "En realidad, estuvo bastante bien que estuviera allí porque los operadores de cámara eran los únicos en el coche, y los dos eran hombres (maravillosos, respetuosos caballeros, pero aún así, era incómodo para esos dos actores internamente", deja claro Winslet.

"Así que el hecho de estar allí, hizo que se rompiera un poco el hielo", termina.

Una hija actriz de la misma edad

Recientemente Kate Winslet también reveló que tiene una hija actriz, Mia Threapleton, que ha conseguido pasar desapercibida como 'realeza de Hollywood' y está triunfando por sus propios medios. Al tener el apellido de su padre, la actriz de 'Titanic' asegura que "se escapó del radar" y que ha conseguido sus propios papeles sin que nadie supiera que era su hija.

Angourie y su hija Mia tienen la misma edad, 20 años, lo que podría haber despertado también el instinto protector de Winslet para llegar a esos extremos tratando de ayudar a la joven intérprete.

Seguro que te interesa:

Kate Winslet revela a su hija actriz, que ha triunfado sin que se supiera quién era su madre con 20 años