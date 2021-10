Kate Beckinsale habla de la dolorosa lesión que la llevó al hospital: "No podía caminar"

Más información Kate Beckinsale se reúne con su hija Lily Moo tras dos años sin verla

A mediados del mes de septiembre Kate Beckinsale publicó una alarmante imagen desde la cama de un hospital donde decía: "Me siento mucho mejor. Gracias a todos por vuestros amables mensajes y amor".

Un post que hizo que todos sus seguidores se preguntaran qué le había pasado para llegar a tener que ser ingresada en el hospital.

Ahora, la actriz de 'Pearl Harbor' ha acudido al programa de 'The Late Late Show With James Corden' donde ha hablado sobre la lesión que sufrió mientras estaba rodando la película' Prisoner's Daughter' en Las Vegas.

"Habiendo hecho ocho o 900 películas de acción, me lesioné poniéndome un par de leggings en mi habitación de hotel", dice entre risas.

A lo que James Corden decía que ya le podía haber pasado "cayendo de un edificio o algo así". Mientras que Beckinsale especificaba que estaba grabando un "drama emocional intenso" y "no corriendo por las paredes".

Así, la actriz explicaba que había sido de la forma más tonta: "Estaba en mi habitación de hotel poniéndome un par de mallas, y sentí como si una especie de cuerda de guitarra se rompiera y todo fue horrible. Quiero decir, peor que dar a luz a un bebé mal".

Una experiencia muy doloroso que provocó que no pudiese mover: "No podía caminar, no podía acostarme, no podía sentarme. No podía hacer nada".

"Finalmente llegó una ambulancia y como que me enrollaron una sábana y me recogieron en ella como en una especie de salchicha, y me pusieron en una camilla", decía riéndose. Para asegurar: "Ahora estoy bien".

