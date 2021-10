Kate Beckinsale confiesa que su alto coeficiente intelectual ha sido una "desventaja" en su carrera

La estrella de 'Underworld', Kate Beckinsale, ha revelado que estudió en la Universidad de Oxford en una reciente entrevista en el programa 'The Howard Stern Show'. También ha contado que se licenció en literatura rusa y que domina el idioma perfectamente, algo que no todos los actores de Hollywood pueden decir.

A estas declaraciones, Stern le pregunta sobre su coeficiente intelectual. Beckinsale admite que cuando era niña su madre le hizo hacerse las pruebas para determinarlo, y aunque la actriz no recordaba la cifra exacta, dice que era "muy alta". Stern teoriza que el número de la actriz estaría entre 140 y 165 y, finalmente, Beckinsale coge el teléfono y le pregunta directamente a la fuente. Pone a su madre en altavoz durante el programa, la cual revela que el número exacto es 152, una cifra asombrosa.

"¿Te das cuenta de que eso es casi el nivel de Einstein?", pregunta un incrédulo Stern, pero Beckinsale no le da mucha importancia. La estrella admite que esa cifra no ha valido para mucho dada la carrera profesional que mantiene: "Realmente no me ha ayudado en mi carrera. Creo que podría haber sido una desventaja".

Sin embargo, Kate cuenta que cuando se trata de su vida romántica su inteligencia funciona un poco más a su favor.

La publicación de Kate Beckinsale sobre su coeficiente intelectual

Kate Beckinsale ha reaccionado ante varias noticias que han salido sobre ella después de hablar sobre su coeficiente intelectual en 'The Howard Stern Show'. Una de ellas se titula: "Suena difícil ser tan guapa e inteligente". Kate ha compartido una serie de pantallazos de noticias sobre ello, y en el pie de foto ha dejado una interesante reflexión.

La actriz pone a sus seguidores en situación: "En una entrevista reciente me preguntaron varias veces si conocía mi coeficiente intelectual. No respondí a la pregunta las primeras veces, pero dije la verdad, que mi madre me había hecho una prueba cuando era joven, y que era alto. No recordaba el número y, después de que me presionaran varias veces para que llamara a mi madre y le preguntara, lo hice".

"Este es el dilema: decir la verdad, negarse a responder a la pregunta, mentir, fingir que era más baja. Dije la verdad, y algunos periodistas se han sentido atraídos por ello. ¿Realmente estamos atacando a las mujeres por responder con sinceridad a una pregunta sobre su inteligencia o educación? ¿Realmente seguimos exigiendo a las mujeres que se atonten para no ofender?", escribe.

En cuanto al hecho de llamar a su inteligencia "desventaja" Beckinsale afirma: "Cuando dije que ha sido una desventaja en Hollywood es PRECISAMENTE porque ser mujer y tener una opinión a menudo tiene que ser cuidadosamente empaquetada para no ser ofensiva o, como en este caso, deliberadamente retorcida para significar la superioridad o arrogancia que se percibe. Está muy claro que este sigue siendo el caso, y estos periodistas que lo han convertido en un "alarde" es una parte de la razón exacta por la que digo que era y es una desventaja. Esto es EXACTAMENTE lo que quiero decir con una desventaja".