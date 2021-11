Kaia Gerber y Jacob Elordi ponen fin a su relación después de más de un año juntos

El actor conocido por sus roles en 'Mi primer beso' y 'Euphoria', Jacob Elordi, llevaba más de un año saliendo con la modelo Kaia Gerber. Incluso pudimos verles aparecer juntos por primera vez en una alfombra roja hace un par de semanas llevando su relación al siguiente nivel.

Ambos posaban felices para las cámaras en la gala de inauguración del Academy Museum of Motion Pictures. Por tal y como posaron para las fotografías, se notaba que era un momento muy importante para ellos, que compartieron miradas cómplices de amor durante todo el evento.

Hasta hace poco los fans pensaban que su relación no se trataba de algo fugaz. La hija de Cindy Crawford hizo una entrevista con Vogue en la que hablaba sobre cómo ha cambiado su visión del amor desde que salía con Jacob: "Poder estar con alguien en quien confío, donde no queremos nada el uno del otro, tener una relación segura y estable como esta, realmente me ha abierto los ojos a las posibilidades del amor y a lo que se siente amar sin condiciones".

Kaia Gerber y Jacob Elordi | Gtres

Antes de estar con Kaia Gerber, el actor había tenido otras relaciones con estrellas como Joey King y Zendaya, pero parecía que con la modelo las cosas eran diferentes y estaba muy feliz. Fue en septiembre de 2020 cuando los primeros rumores aparecían acerca de que el actor y la modelo habían empezado a salir juntos. Después de varias semanas y tras haberlos pillado en alguna que otra imagen juntos se confirmó su relación en noviembre.

Aunque a la pareja nunca le ha gustado estar en el punto de mira, de vez en cuando presumían el uno del otro en las redes sociales. En el cumpleaños de Jacob, Kaia quiso salirse un poco de su rol de privacidad y compartió una foto de él donde aparece tumbado en la cama sin camiseta mientras escribe: "Feliz cumpleaños mi amor".

Los fans empezaron a sospechar que la atractiva pareja había terminado después de que Gerber borrara algunas fotos de Elordi en su Instagram. La última foto de los dos que aún aparece en el perfil de la modelo fue publicada el 16 de septiembre en una galería de su 20 cumpleaños. Sin embargo, parece que los fans habían sospechado la ruptura correctamente porque se ha anunciado que esta bonita historia de amor ha llegado a su fin.

Además, una fuente le ha confirmado a Just Jared que la pareja lo acaba de dejar: "Ha sido una ruptura completamente amistosa. Ahora simplemente van por caminos separados".

Por el momento, ni Kaia ni Jacob han comentado públicamente la separación, tal y como ha hecho otra de las parejas favoritas de los fans, Camila Cabello y Shawn Mendes, ya que estos también se separaban hace apenas unas horas. Habrá que estar pendiente a las redes sociales de Gerber y Elordi por si publican alguna declaración al respecto.

