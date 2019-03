Justin Timberlake y Mila Kunis, ¿sexo o gimnasia?

En las comedias románticas de Hollywood, se empeñan en hacernos creer que las historias de amor consisten en dos desconocidos que nada más conocerse por casualidad se enamoran y su vida es tan perfecta que aunque la vida le ponga obstáculos siempre sale todo bien.

Pero según Justin Timberlake y Mila Kunis en la vida real las cosas no son tán fáciles. En 'Con derecho a roce', Dylan y Jaime, son dos amigos jóvenes y atractivos que deciden mantener una relación romántica pero sin compromiso y sin dejar de ser amigos, con el único objetio de no tener que escuchar las típicas frases de: "tenemos que hablar", "te mereces algo mejor", "podemos seguir siendo amigos". Lo que no se podían imaginar es que esta relacióin no les iba a traer más que complicaciones.

Dirigida y producida por Will Gluck, en el reparto también estarán Patricia Clarkson ('Rumores y mentiras'), Jenna Elfman, Bryan Greenberg ('Buscarse la vida en América'), Richard Jenkins ('Querido John') y Woody Harrelson.

El próximo viernes 23 de septiembre se estrenará en nuestros cines 'Con derecho a roce' y nos hará vivir una historia de amor diferente a la de los cuentos de hadas.