Justin Lin confirma cuántas películas quedan de 'Fast and Furious'

'F9' supone hasta el momento la última entrega de una de las franquicias más grandes de la actualidad del cine. 'Fast and Furious' sigue imparable y la novena entrega de la saga de Toretto fue todo un éxito a nivel mundial. Claro está Vin Diesel tiene en mente seguir con la expansión del universo de la familia 'Fast' y ya hay dos películas más en camino.

Pero parece que estas nuevas películas van a ser algo diferentes al resto de las que hemos visto hasta ahora. No por conocer la historia que van a contar, sino por el formato en el que contarán esta nueva aventura. Justin Lin, uno de los directores más habituales en la saga, ha confirmado que 'Fast and Furious 10' tendrá dos partes. Así lo explicaba durante una entrevista en Collider: "Tenemos en mente lo que queremos hacer, pero también nos estamos enfrentando a los problemas del mundo real. Pero no quiero ser codicioso. Quiero hacer lo que sea mejor para el proceso".

Y continúa: "La idea de que el capítulo final se divida en dos películas está bien. Tengo que decir que estoy orgulloso, porque creo que cuando entré en la franquicia por primera vez, una secuela nunca estaba entre los planes. Tenías que ganártelo, ¿sabes? Así que estar aquí sentado, hablando contigo y decir, 'Oh sí, ¡van a haber dos nuevas películas!' Para mí es algo increíble, significa mucho".

Para terminar explica: "Así que cada día, al levantarme, trato de reconfigurarme y de asegurarme de que, con suerte, sea lo que sea de lo que estemos hablando sobre el proceso, dará el mejor resultado. Pero creo que tener un capítulo en dos películas es lo correcto. Así es como lo veo a día de hoy".

Por el momento Vin Diesel ya ha confirmado que el rodaje de la décima entrega comenzará en enero del año que viene y por el momento la película tiene previsto estrenarse en primavera de 2023.

