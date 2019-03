Justin Bieber, ¿protagonista de la adaptación de un videojuego al cine?

"Justin as Drake". Este fue el titular que aparece en la portada del periódico 'The Daily Metro'. A simple vista la imagen que circula por internet podría dar pie a pensar que podría ponerse en marcha la adaptación cinematográfica del popular videojuego creado por Naughty Dog.

Pero no más allá de la realidad. Lo cierto es que se trata de una campaña promocional del famoso videojuego 'The Last of Us'. En una de las escenas del juego aparece en el suelo un periódico en el que se puede leer "Justin Bieber será Nathan Drake" haciendo referencia a 'Uncharted', la adaptación al cine del famoso juego.

A pesar de los intentos de los fans, la noticia es solo una broma y de momento solo podremos ver a la joven estrella de la música pop como protagonista del documental 'Justin Bieber: Never Say Never'.

El cantante no tendrá que meterse en la piel del buscador de tesoros que durante sus viajes se ve envuelto en acontecimientos misteriosos.