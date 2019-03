'Jurassic World: El Reino Caído' eliminó la salida del armario de uno de sus personajes

En prácticamente todas las películas se graba mucho más material del que luego se incluye en el resultado final. En postproducción se quitan algunas frases o incluso escenas completas, por diversas razones que muchas veces desconocemos. Lo mismo ha pasado en 'Jurassic World: El Reino Caído' que ha eliminado una escena que revelaba una característica importante del personaje que interpreta Daniella Pineda.

Pineda interpreta a la Doctora Zia Rodríguez, paleoveterinaria, que se une junto a Owen Grady y Claire Dearing (Chris Pratt y Bryce Dallas Howard) para hacer el peligroso viaje hacia Isla Nublar. Sin embargo, como Pineda reveló en una entrevista para Build Series Studios, Zia es lesbiana, un detalle relevante que aparecía en una escena pero que han cortado.

Como explica Pineda, la escena en cuestión ocurre relativamente temprano en la película cuando Zia y Owen viajan juntos en un vehículo militar junto a un grupo de mercenarios. Antes de que comience la acción, los personajes están conociéndose y en ese momento: "Miro a Chris y digo: 'Sí, mandíbula cuadrada, buena estructura ósea, alto, músculos...'", recuerda la actriz. "No salgo con hombres, pero si lo hiciera, serías tú. Me molestaría, pero lo haría", decía en la escena. "Me encanta que esté viendo a Chris Pratt, el chico más sexy del mundo, y me diga: 'Me molestaría, pero creo que lo haría'. ¡Hazlo!, me decía a mí misma. Fue genial, porque mostraba una parte de mi personaje, pero lo cortaron".