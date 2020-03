El juramento de Nicole Kidman para combatir la discriminación de la mujer en Hollywood

Nicole Kidman está que no para en el Festival de Cannes, donde tiene varios proyectos que presentar, entre ellos el estreno de dos de sus cintas más esperadas: 'La seducción' y 'The Killing of a Sacred Deer'.

La actriz ha aprovechado en una entrevista a New Zealand Herald para hacer un juramente y denunciar la desiguladad que existe en Hollywood entre los hombres y las mujeres.

"Creo que es necesario que diga que cada 18 meses haré una película con una directora. Porque es la única manera de que las estadísticas cambien. Así, cada 18 meses tendrá que haber una mujer directora en la ecuación".

Más tarde, en la rueda de prensa de presentación de 'La seducción', Nicole Kidman dio a conocer algunos datos del número de mujeres que trabajan en la industria del cine y la televisión.

"Sólo un 4,2% de los directores que dirigieron las principales películas de 2016 eran mujeres. De los 4.000 episodios de series de televisión que hubo en el último año, sólo 183 estuvieron dirigidos por mujeres. Esto lo dice todo. Creo que es muy importante decir y seguir denunciando esto. Como mujeres tenemos que defender a las directoras. Con suerte esto cambiará con el tiempo."

'La seducción' está dirigida por Sofia Coppola y llegará a la gran pantalla el próximo 7 de julio. El reparto lo completan Colin Farrell, Kirsten Dunst y Elle Fanning.