Después de varias idas y venidas hace unos meses por fin se confirmó que 'The Batman' llegaría a los cines el 25 de junio de 2021 y que el encargado de dar vida al Caballero Oscuro iba a ser Robert Pattinson.

Poco más se sabe al respecto de la película pero en los últimos días se ha especulado que Rihanna podría ser una de las actrices que se uniera al reparto.

Todo surgió a raíz de una publicación de la cantante en su cuenta de Instagram donde hacía una referencia a Batman, lo que originó una gran revolución. En el post la artista publicaba un vídeo de sus botas de cuero mientras viaja en coche junto al texto: "Batmóvil, pero con estilo".

Ahora, Riri ha hablado para 'Entertainment Tonight' quien no daba crédito a lo que le estaban preguntando. "Espera, ¿insinué yo algo?", dice con incertidumbre cuando le comentan lo que se está hablando.

"¡¿Oh eso ?! ¿En serio? ¿Eso? ¿Hablas en serio?. No, eso no tiene nada que ver", explica al decirle que fue por su publicación en Instagram.

Para después puntualizar: "En esa publicación utilicé una referencia de Batman porque me obsesiona. pero tengo una mayor obsesión con Poison Ivy, te lo digo de verdad. Cuando me puse el pelo rojo fue por Uma Thurman", y es que además se ha comentado que Rihanna podría traer de vuelta a esta gran villana de Gotham.

Por último termina diciendo que no sabe nada al respecto pero estaría encantada de poder hacerlo: "Sabes qué, todavía no me llamaron. Pero si lo hicieran, me encantaría entrar y probar porque Poison Ivy es una de mis obsesiones en la vida".

