'Jungla de Cristal 5' será el mejor regalo de Bruce Willis para San Valentín

La quinta entrega de ‘La Jungla de Cristal’ ya tiene título y fecha de estreno. Y lo uno no puede separarse de lo otro ya que la nueva aventura del ya ajado agente John McClane se llamára ‘A Good Day to Die Hard’ y se estrenará el 14 de febrero de 2013.

Es decir, que el Día de San Valentín de 2013 no solo Cupido hará estragos sino que también los hará Bruce Willis metido de nuevo en la piel de su personaje más emblemático con esta ‘A Good Day to Die Hard’, cuya traducción literal -que no el título con el que se estrenará en España- sería algo así como ‘Un buen día para ser difícil de matar’.

John Moore, autor de trabajos tan irregulares como Max Payne, 'Tras la línea enemiga' o 'El vuelo del Fénix', será el encargado de dirigir esta quinta entrega que tendrá un libreto obra de Skip Woods (guionista de cintas como 'Hitman', 'Operación Swordfish' o 'Lobezno').

La quinta película de la saga será la aventura más internacional del agente McClane ya que, en su afán de estar siempre en el lugar equivocado en el momento equivocado, tendrá que viajar hasta Rusia para intentar salvar a su hijo Jack.

Y, como le suele ocurrir en estos casos, en su cruzada personal, el bueno de John se verá inmerso en una trama mucho mayor que le obligará de nuevo a sacar a relucir todo su carácter. Lo dicho, un planazo para pasar un "romántico" Día de San Valentín.