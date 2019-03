"Todavía me duele": Julianne Moore confiesa que fue despedida de una película de los Oscar

'¿Podrás perdonarme algún día?' ha estado muy presente en la temporada de premios y ha recibido tres nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo el de Mejor Actriz para Melissa McCarthy.

Sin embargo, en un principio el papel protagonista era de Julianne Moore, pero la actriz fue despedida. Así lo ha confesado ella misma en el show de Andy Cohen.

"Yo no dejé esa película, me despidieron", asegura añadiendo que fue la directora Nicole Holofcener quien lo hizo. Nicole abandonó el proyecto más tarde.

"Creo que no le gustó lo que estaba haciendo. Estábamos ensayando y haciendo cosas de preproducción y su idea del personaje era diferente de la mía, así que me despidió".

Moore también declara que no ha visto la película: "Todavía me duele. Me encanta Melissa McCarthy. La adoro. Creo que es fantástica, así que estoy segura de que está genial... Estuvo fatal. La única otra vez que me han despedido fue cuando trabajaba en un puesto de yogurt y tenía 15 años, así que me sentó mal".

· · ·

Seguro que te interesa

'Bohemian Rhapsody': La trágica vida real de Jim Hutton, la última pareja de Freddie Mercury