'Los juegos del hambre' y 'Amanecer Parte 1' dominan en los MTV Movie Awards

'Los juegos del hambre', que partía como gran favorita con ocho candidaturas se alzó finalmente con cuatro premios, entre ellos los de mejor interpretación femenina y masculina para Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, respectivamente, si bien se le escapó el galardón más importante de la noche a la Película del año.

La categoría reina fue a parar al equipo de 'Crepúsculo' por cuarto año consecutivo a pesar de que la organización de los premios trató de ampliar la competencia alterando el sistema de selección de los nominados para rebajar el protagonismo de esa saga. 'Crepúsculo' había acaparado las nominaciones y los premios en los tres años anteriores gracias al apoyo incondicional de sus fans.

Los ganadores de los MTV Movie Awards se deciden con los votos de los aficionados a través de la página web del canal televisivo, si bien para esta edición la selección de candidaturas había corrido a cargo de un comité y no de los propios espectadores.

Ese cambio hizo que 'Amanecer - Parte 1' obtuviera únicamente dos nominaciones frente a las ocho de 'Los juegos del hambre' y 'La boda de mi mejor amiga', sin embargo una vez que la competición quedó en manos de los admiradores quedó demostrado nuevamente el inmenso apoyo de la legión de incondicionales de 'Crepúsculo'.

La saga de vampiros se llevó los dos galardones a los que optaba, mejor película, y mejor beso por una escena entre Kristen Stewart y su pareja y compañero de reparto Robert Pattinson, quien no acudió al evento. Sola sobre el escenario, Stewart decidió fingir un beso romántico consigo misma para celebrar el premio.

Dos reconocimientos recibió también 'La boda de mi mejor amiga', mientras que 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte II', se llevó recompensa al mejor reparto .A lo largo de la ceremonia se entregaron también premios honoríficos a la actriz Emma Stone y al actor Johnny Depp, quien irrumpió sobre el escenario con una guitarra eléctrica y en compañía del grupo The Black Keys con los que interpretó los temas "Gold on the Ceiling" y "Lonely Boy".

La gala fue presentada por el británico Russell Brand quien recordó cómo en 2009 conoció a la que fue su esposa, la cantante Katy Perry en los MTV Movie Awards. "La última vez que hice estos premios terminé casándome con alguien que estaba ahí. Así que mantendré mis ojos bien abiertos por mi próxima mujer", comentó Brand que se divorció de Perry este año.

Uno de los momentos destacados fue la aparición de Christopher Nolan, Christian Bale, Gary Oldman y Joseph Gordon-Levitt que presentaron un vídeo de imágenes inéditas de la tercera entrega de la última saga de Batman, 'El caballero oscuro: La leyenda renace', que se estrena el 20 de julio en EE.UU. "Toda gran historia merece un gran final y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' es el mejor intento posible de poner el mejor final posible", dijo Nolan.

Entre los presentadores de los MTV Movie Awards estuvo Charlize Theron quien simuló una pelea con Michael Fassbender, y también el televisivo Charlie Sheen que anunció el premio de Mejor película de culto inmediato que fue para el falso documental 'Project X', que muestra una fiesta que se desmadra. "Mi vida ha sido una fiesta de película y cuando vi este año 'Project X' pensé que por fin un filme capturaba lo que pasa en mi cabeza 24 horas al día", afirmó Sheen.