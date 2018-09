Judi Dench sorprende defendiendo a Kevin Spacey: "Ha sido y es un actor maravilloso y un buen amigo"

Las acusaciones por abuso sexual, su salida de 'House of Cards' y que 'Billionaire Boys Club' solo haya recaudado 618 dólares en su estreno han hecho que Kevin Spacey se mantenga en un segundo plano del mundo hollywoodiense.

El actor, que está siendo investigado de nuevo por otra supuesta agresión sexual, parece estar viviendo uno de los momentos más duros de su vida, pero hay una actriz que ha salido en su defensa.

Durante el Festival de San Sebastián, la icónica Judi Dench fue galardonada con el tercer Premio Donostia de la 66ª edición (tras los entregados a Danny DeVito e Hirokazu Koreeda).

Según recoge Variety, la actriz, que está presentando su nuevo trabajo, 'Red Joan', aprovechó la rueda de prensa para hablar sobre cómo Kevin Spacey le ayudó a superar la muerte de su marido: "Fui a Nueva Escocia a hacer 'The Shipping News' con Kevin Spacey, y fue un consuelo inestimable, nunca mencionó que sabía que yo estaba mal. Me animaba y me hizo seguir a delante".

Además, Dench dio su opinión sobre la situación actual de Spacey: "No puedo aprobar, de ningún modo, que se le empiece a eliminar de sus películas, sin importar lo que haya hecho. ¿Vamos a hacer como cuando fue reemplazado por Christopher Plummer?¿Retroceder a lo largo de la historia y borrar siempre a cualquiera que haya tenido un mal comportamiento, o haya incumplido la ley o haya cometido algún tipo de ofensa? ¿Vamos a expulsarlos de nuestra historia? No sé. No estoy al tanto de su situación, pero, en todo caso, ha sido y es un actor maravilloso y un buen amigo".

Con estas palabras, la intérprete apunta a que en 'Todo el dinero del mundo' se borraron las escenas en las que aparecía el actor para remplazare por Christopher Plummer.

Aunque Spacey no ha hecho ningún comentario sobre las palabras de Dench, lo cierto es que la actriz ha sido de las pocas intérpretes del mundo hollywoodiense que se ha atrevido a defender al actor.