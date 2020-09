"Tuve un hijo": Jude Law revela por sorpresa que se ha convertido en padre por sexta vez

Jude Law ha ofrecido una entrevista por telellamda a Jimmy Fallon para su programa 'The Tonight Show' donde ha reaparecido con un look muy diferente al usual. El actor de 'Animales Fantásticos' siempre suele llevar una imagen muy cuidada con el pelo corto y el rostro afeitado.

Pero en esta ocasión apareció con un look muy de cuarentena, con el pelo más largo y una frondosa barba que muchos han lucido durante la pandemia. Así, el presentador le preguntó cómo había invertido su tiempo a consecuencia del parón que ha sufrido el mundo por el coronavirus a lo que respondió que había estado muy activo como jardinero.

"He estado loco de amor con mi jardín. Me he dado cuenta de lo afortunado que soy por tener un jardín. Hemos tenido una preciosa primavera y ha sido una bendición en toda esta locura", afirmaba el actor.

Pero lo más sorprendente fue cuando después de hablar de sus habilidades en la jardinera confesó que, además, se había convertido en padre: "Oh, y por si fuera poco, he tenido un hijo, así que ahí lo tienes".

"Es realmente maravilloso", respondió Fallon con cara de sorpresa. "Una vez más, nos sentimos bastante bendecidos de estar en una época en la que podíamos, como familia, ya sabes, simplemente podemos estar en casa y disfrutar de la compañía del otro todos los días, tal como llegó. Fue un amor inusual pero una especie de amor forzado", terminaba diciendo al respecto el actor.

El nacimiento de este nuevo bebé de Jude Law convierte al actor en padre de seis hijos. El británico estuvo casado con la actriz Sadie Frost desde 1997 hasta 2003 con la que tuvo sus tres hijos mayores: Rafferty (24), Iris (20) y Rudy (18).

En 2009 se convertiría en padre por cuarta vez tras una breve relación con la modelo neozelandesa Samantha Burke y nació su hija Sofía (11). En 2015 nace su quinta hija Ada (5) tras salir con la cantante Catherine Harding.

En mayo de 2019 se casó con su actual esposa, la psicóloga Philippa Coan, con quien llevaba saliendo cuatro años y ahora se han convertido en padres de su primer hijo en común, aunque por ahora no ha desvelado el sexo ni el nombre del bebé.

Jude Law y su mujer Philippa Coan | Gtres

