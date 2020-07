Josh Hartnett revela la verdadera razón por la que desapareció durante años de Hollywood

En una entrevista a Josh Harnett a ET, el actor de películas como 'Pearl Harbour' o 'Black Hawk derribado', señalaba cómo fue esa época de incipiente éxito en la industria cinematográfica de Hollywood, que acabó abandonando bastante pronto.

Hartnett explica que no dejó Hollywood a cambio de nada: "Creo que cuando era más joven, estaba luchando contra la imagen que tenía de mí mismo respecto a la industria y no sentía que me estuvieran ofreciendo el tipo de películas que quería hacer, y las que me estaban ofreciendo no las podía hacer porque quería mantener mi integridad".

Después de esto, Hartnett decidió trabajar en producir sus propias películas y hacer pequeños proyectos independientes, a criar a sus hijos y a escribir mucho.

En cuanto a su relación con Hollywood el actor declaraba que "es lo que siempre ha sido, simplemente yo haciendo lo que quiero hacer y asegurándome de que puedo hacerlo", a lo que añade: "Es difícil hacer películas en esta industria si estás intentando hacer películas personales. Afortunadamente, he podido ponerme en contacto, sobretodo recientemente, con muchos creadores de películas que están dispuestos a contratarme para hacer el tipo de papeles que quiero hacer. Así que he tenido bastante suerte últimamente".

Uno de sus proyectos más recientes es un thriller criminal de Daniel Roby llamado 'Most Wanted' que narra la vida de un adicto a las drogas, que pasó 8 años en una cárcel tailandesa en los 80, tras haberse visto en una trama del Servicio de Inteligencia y Seguridad Canadiense.