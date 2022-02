Josh Gad denuncia que 'La Bella y la Bestia' no le dio la suficiente importancia al personaje gay

En 2017 se estrenó la versión live action del clásico de Disney 'La Bella y la Bestia', y fue todo un éxito. Además, incluyó por primera vez a un personaje gay, LeFou, interpretado por el cómico Josh Gad. Ahora, años después del estreno, el actor reflexiona sobre la importancia de su papel, y piensa que sin duda, se podría haber hecho más.

'La Bella y la Bestia' de 2017 recibió mucha atención por el hecho de incluir un personaje gay, pero lo cierto es que ni siquiera se trata el tema abiertamente, simplemente se insinúa que LeFou, está enamorado de Gaston, y más tarde, al final de la película, mostró un rápido vistazo del personaje bailando con un hombre.

Ahora, el actor encargado de dar vida al personaje, Josh Gad, ha reflexionado sobre el tema en una entrevista con el medio The Independent.

Josh Gad piensa que fue insuficiente

"No fuimos lo suficientemente lejos como para merecer los elogios" comenzó diciendo Josh Gad.

"Mi pesar es que se convirtió en 'el primer momento explícitamente gay de Disney' y nunca tuvo la intención de ser así. Nunca tuvo la intención de ser un momento por el que deberíamos elogiarnos, porque, francamente, no creo que le hiciéramos justicia a lo que debería ser un personaje gay real en una película de Disney".

"Todos merecen la oportunidad de verse a sí mismos en la pantalla, y no creo que hayamos hecho lo suficiente, y ciertamente no he hecho lo suficiente" reconoció el actor.

Lamentablemente, la serie precuela de 'La Bella y la Bestia' ha sido cancelada, y no se sabe si finalmente se reanudará. Esto significa que si había planes de explorar más a fondo la sexualidad de LeFou, por el momento no podrá ser.

Parece probable que Disney haya estado mucho más abierto a incluir la representación LGBTQ+ en sus programas de televisión

