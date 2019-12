Josh Brolin, uno de los pocos actores que supo pasar de ser considerado una estrella infantil ('Los Goonies') a tener una consolidada carrera como adulto, es muy activo en redes sociales. Y la sinceridad es algo que le suele acompañar. Tanto, que no ha tenido problema en contar que al querer sumarse a la moda de Internet de tomar el sol en el ano, ha sufrido graves quemaduras. Este extraño ritual que muchos han vendido como beneficioso para la salud. El actor, sin duda, no está de acuerdo con ello.

"He probado eso de tomar el sol en el perineo de lo que tanto he oído hablar y mi consejo es que NO lo hagas tanto tiempo como lo hice yo", sugiere Brolin en su mensaje, que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.

"Mi agujero de apretar está locamente quemado e iba a pasar el día de compras con mi familia. En cambio, estoy utilizando hielo, cremas de aloe vera y para las quemaduras debido a la gravedad del dolor. No sé quién cojones pensó en esta estúpida mierda, pero que te den. En serio", añade el actor cabreado por la situación.

Ryan Reynolds, del que todos conocemos su sentido del humor, y con quien compartió rodaje en 'Deadpool 2', donde Brolin dio vida a Cable, ha puesto un comentario en la publicación riéndose de la situación.

