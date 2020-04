Josh Brolin ha sido la última estrella de Hollywood en estar en el centro de la polémica durante la cuarentena.

El actor de Thanos en el Universo Marvel subió una foto con su familia visitando a su padre, James Brolin, y su madrastra Barbra Streisand. Todos estaban en la piscina aunque llevaban mascarillas y estaban un tanto distanciados.

Pronto las redes se indignaron ante las acciones del actor, que desde entonces ha borrado la publicación y no ha dudado en subir un largo vídeo disculpándose por la parte que le toca.

"Mi padre vive al lado y teníamos un plan de ir a verlos y no estar cerca. Y ese plan se rompió, y eso es nuestra responsabilidad. Íbamos a recoger algo, y nos metimos en la piscina, porque no tenemos una.

Sí, creo que fue irresponsable. Así que, bueno, es difícil ser sincero a veces. Es difícil ser honesto y decir, 'igual la he cagado', y sé que eso estaba en el aire. No por las respuestas sino porque eso me llevó a mi propia verdad.

Sé que hay gente ahí fuera sin guantes, ni mascarillas, sin ningún interés en eso. Pero para mí ese no es el caso y hemos sido muy responsables, y me disculpo por esto".

