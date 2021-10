Josephine Langford aclara si volverá para las siguientes películas de 'After'

'After. Almas perdidas' es la tercera entrega de la exitosa saga que adapta los libros de Anna Todd, y también supone que estamos llegando al principio del final de la historia de Tessa y Hardin.

Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin han saltado a la fama gracias a sus papeles protagonistas, y aunque afortunadamente a los fans aún les queda la última entrega, 'After Ever Happy', ellos ya han terminado de rodar por lo que se han despedido de sus personajes.

Sobre la última cinta, Josephine Langford asegura que está perfectamente adaptada al final de la historia.

"Tendrán un agradable sentimiento de cierre con la cuarta película. Creo que es muy fiel a los libros", asegura.

"Obviamente, no puedes ponerlo todo en cada escena. Pero han tenido un viaje tan complicado, que está bien ver una especie de final feliz porque a todo el mundo le gustan".

Sin embargo, también se ha anunciado que el universo 'After' se expandirá con nuevas películas, adaptadas por la misma directora, Castille Landon.

Castille planea contar otras historias como la juventud de Hardin o la vida de los hijos de 'Hessa' pero, ¿podríamos ver a Josephine Langford en uno de estos proyectos?

Josephine Langford sobre regresar a la saga 'After'

La actriz ha respondido con sinceridad a StyleCaster:

"Me gustaría volver si fuese importante, y si tuviera sentido. No me gusta sobrepasar mi bienvenida. A veces puede estropear algo bueno si estás creando algo y es canon, y no tiene una razón. Yo sería muy, muy, muy feliz de volver con las circunstancias correctas y si tuviera sentido", asegura. Una noticia que sin duda hará felices a sus fans.

Por el momento, queda mucho que ver con el desenlace de la historia de Tessa y Hardin en 'After Ever Happy', que se espera que se estrene a finales de 2022.

Seguro que te interesa

Entrevista a Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford ('After: Almas perdidas'): ¿Cómo se han despedido de la saga?