José Coronado vive una relación sentimental con Sharon Stone en 'What About Love'

COMPARTEN CARTEL CON MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

La actriz Sharon Stone vuelve a ponerse delante de las cámaras en 'What About Love'. Junto a ella veremos a dos actores "made in spain", José Coronado y Miguel Ángel Muñoz y para completar el excelente reparto Andy García. Los cuatro protagonizan este drama romántico que llegará a los cines en septiembre del 2013. Aquí te dejamos las primeras imágenes.