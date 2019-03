Jorge Fernández vestido de Batman... y Paloma López de Catwoman

No. No son ni Anne Hathaway ni Christian Bale. No os vamos a ofrecer el último avance ni el último tráiler de 'The Dark Knight Rises'. Detrás de estas imágenes tampoco está Christopher Nolan, ni han hecho falta millones de dólares de presupuesto para el homenaje que vais a ver a continuación.

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, se viste de Batman y, lo que es aún mejor, la copresentadora, Paloma López, se viste de Catwoman. El concurso de Antena 3, que acaba de cumplir seis años en emisión, ha decidido dedicar el programa de este viernes a los superhéroes, esos personajes que salvan el mundo en la gran pantalla (y en los comics) vestidos con pintorescos trajes, y que suelen convertirse en fenómenos de multitudes 'geek'.

No pasa de ser una divertida anécdota, lo reconocemos, pero siempre que haya un disfraz de Batman (y sobre todo de Catwoman) de por medio, no podemos perder la oportunidad de comparar. Aquí os dejamos el tráiler de 'The Dark Knight Rises', para que veáis que los presentadores no desmerecen con los actores de Hollywood.

Ojo a los invitados: van vestidos de Robin, Superman y Wonderwoman.