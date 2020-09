Jordi Évole, en la presentación de 'Eso que tú me das': "Pau Donés me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva"

'Eso que tú me das' se estrena el próximo miércoles 30 en cines de toda España y este lunes se ha presentado en una rueda de prensa muy emotiva y sincera con Jordi Évole y moderada por Santi Alverú.

La producción de Atresmedia y Producciones del Barrio contiene la última charla que Évole tuvo con el artista Pau Donés, que falleció el pasado junio tras una larga lucha contra el cáncer.

Évole cuenta cómo fue Pau quien inició este inspirador proyecto al llamarle e invitarle al Vall d'Aran, donde el cantante pasó sus últimos días, para una última conversación que ahora recoge el largometraje.

"Es un trabajo muy sensible en el que tú no sabes la reacción que puede tener gente que esté padeciendo una enfermedad como el cáncer", reconoce. "Para nosotros era casi un experimento esto, no sabíamos qué íbamos a hacer después con la película. Para mí y para el equipo el trabajo era de una sensibilidad muy especial".

No obstante, Jordi asegura que él y equipo se "tranquilizó mucho" una vez que lo vio la familia de Pau. "Todos ellos nos animaron a seguir hacia adelante. Y si ellos lo dijeron... Supongo que en algún momento a ellos también les ayudó ver el testimonio que dejaba. Creo que es útil lo que ha hecho Pau con esta charla".

La directora general de Atresmedia Cine, Mercedes Gamero, habla también sobre la decisión de estrenarlo en las salas.

"Verlo en el cine es un elemento que favorece mucho la experiencia comunal de una película que es de una emotividad excepcional", asegura.

"Es un orgullo poder llegar con esto a 240 salas, y poder dar acceso a todo el mundo. Desde el grupo Atresmedia queremos seguir apoyando el cine en el cine, y que la cultura es segura. Y con este documental queremos seguir dando muestra de ello".

"Es una cosa excepcional y muy emotiva para todos", añadía Mercedes.

También apuntan que la recaudación de los productores será destinada a la investigación.

"Decidimos con Atresmedia que nuestra parte de la recaudación fuese destinada al VHIO, Vall d'Hebron Institute of Oncology", donde Pau fue tratado.

Jordi Évole continúa asegurando que "vimos que teníamos algo muy especial", y sobre cómo le ha afectado ser parte de este legado, declaraba:

"La charla con Pau me ayudó a tener un verano diferente, a ver las cosas desde otra perspectiva. Yo hasta ahora era alguien de mucha acción, y después de lo de Pau soy alguien que también tiende a la reflexión, y creo que la película puede ayudar a todo el mundo a reflexionar".

"Yo creo que la charla con Pau y todo lo que ha venido después la sigo teniendo muy presente. Al menos en mí sí que ha hecho mella. Realmente yo es algo que sigo teniendo muy presente. Hay frases del documental que yo creo que son grandes enseñanzas que las tienes que tener a tu alrededor, para ir cogiéndolas cuando vengan maldadas".

El legado de Pau Donés

"Con Pau mucha gente se identificaba, incluso sin gustarle mucho su música. Pero el ejemplo que nos dejó es como que se ha ido algo muy próximo a nosotros, alguien de los nuestros. Incluso en varias generaciones", apunta Évole.

"Pau siempre ha hecho una visibilización de la enfermedad, uno de los primeros que decide hacerlo en un momento en que ya la enfermedad se suele empezar a ocultar, esa última fase".

A lo que Gamero añade: "Realmente quien nos ha hecho el regalo es Pau a nosotros, no nosotros a Pau poniéndola en los cines o produciéndola. Escucharle ese canto a la vida nos hace replantearnos a todos nuestro día a día, nuestra manera de vivir y de estar aquí hoy. Y creo que eso es muy importante enseñarlo a la mayor cantidad de gente posible".

"Yo creo que la manera tan serena que él ha tenido de enfrentar la muerte, yo creo que Pau se ha ido por la puerta grande. Qué manera de irse más preciosa, yo creo que eso es un ejemplo para todos", declara Évole.

La emotiva grabación

Sobre la dificultad de grabar esta significativa charla cargada de emoción, Jordi Évole se sincera.

"A Pau ya lo lloramos el día que él me llama, y me dice 'me dan el alta porque quiero irme a morir a la playa'. Ahí sí que es una conversación que los dos estuvimos muy rotos, a pesar de que él lo que me acaba pidiendo es esto; 'quiero que subas y que grabemos esto'".

"Pero llegar llorados permitió que la conversación fuese una más de las que habíamos tenido. La emoción no nos embargó, hasta el final cuando cortamos y me fui a despedir de él, claro, era la última vez que hablábamos".

"Teníamos claro que la charla no podía ser lacrimógena y no podíamos estar regodeándonos en la pena. Había una voluntad de que hubiese esa especie de montaña rusa", añadía en cuanto a equilibrar la intensidad con puntos de humor.

Por último, Jordi revela los momentos con los que se queda de esta experiencia. "Me quedo con su reflexión sobre el miedo. Y la constante invitación a vivir que hace, incluso en esa situación. Ese 'no me quiero morir, ahora no me va bien', son los momentos que me quedo".

A continuación puedes ver el tráiler de 'Eso que tú me das'