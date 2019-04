Jordan Peele explica el verdadero significado del final de 'Nosotros'

¿Ya has visto 'Nosotros', la nueva película dirigida por Jordan Peele? Si no es así, te recomendamos que no sigas leyendo, ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Peele ha hablado recientemente sobre el final de 'Nosotros' en el podcast de Empire presentado por Chris Hewitt. Estas han sido sus palabras: "Esta película trata sobre que es posible que el monstruo seas tú. Se trata de mirarnos a nosotros como individuos y como grupo. El protagonista de la película es el sustituto de la audiencia. Así que al final del día sentí que no le haría justicia al tema central si no revelaba que hemos sido los malos, que hemos estado siguiendo al villano".

En este sentido Peele puntualiza que la palabra villano debe usarse a la ligera, ya que hay muchas interpretaciones en la película sobre lo que realmente es un villano y qué es el bien y el mal.

¿Y qué significa esa sonrisa que se dibuja en la boca de Lupita Nyong'o al final de la película? "Creo que esa pequeña sonrisa que le dedica a su hijo cosas. Es una conexión con la sonrisa malvada que tuvo cuando era niña, pero también es porque entiende que su familia está más unida gracias a la experiencia vivida".

