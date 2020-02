Jonah Hill es ridiculizado en un programa francés y cancela todas sus entrevistas

Jonah Hill y Milles Teller se encuentran en plena promoción de su nueva película 'Juego de Armas'. Dentro de esta promoción ambos fueron invitados a un programa francés llamado 'Le Grand Journal' y la cosa no terminó muy bien. Todo empezó a torcerse cuando la cómica Ornella Fleudy comenzó a hacer una broma bastante fuera de lugar: "Fue cuando te vi sodomizado por un demonio de tres metros en 'This is the end' cuando pensé: ¡Ese es el hombre de mis sueños!" empezó a explicar Fleury. "Bueno, y por esa razón tengo una peculiar fantasía sexual contigo Jonah, y es que..." el público comenzó a reír, a lo que Ornella contestó: "Todo lo que he dicho ha sido 'fantasía sexual' y os habéis empezado a reír, parece que no necesito terminar la broma"

Y hubiera sido mucho menos incómodo para todos si la cómica lo hubiera dejado ahí, pero continuó: "Mi fantasía sexual es que nos encontramos en una habitación de hotel por la noche, empezamos a hablar, me haces reír, me hacer reír muchísimo y entonces te traes a tus amigos Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y después tú te vas".

"Me encanta haber venido a este programa para que me ridiculice la presentadora del tiempo local. "Es muy agradable", comenta Jonah. Su cara en cambio, dice todo lo contrario.

Según una agencia de noticias francesa, Jonah Hill canceló todas sus entrevistas del día siguiente.