Jonah Hill se pone en forma gracias al consejo de Channing Tatum y está irreconocible

Tras haber ganado bastantes kilos extra para rodar 'Juego de Armas', película que estrenó el pasado año junto a Miles Teller, el joven dijo hasta aquí y decidió ponerse en forma.

Según dijo en una entrevista con Jimmy Fallon, "gané mucho peso para la película 'Juego de Armas', así que quería ponerme en mejor forma".

Y entonces Jonah Hill hizo lo que toda persona lógica haría, llamar a Channing Tatum. Y es que, si quieres ponerte fuertote, ¿quién mejor que él para aconsejarte?

"Llamé a Channing y le dije, 'hey, si como menos y voy a un entrenador, ¿me pondré en forma?'".

La respuesta de Tatum fue tan grandiosa como te imaginas:

"Sí, estúpido hijo de puta, pues claro. Es la cosa más simple del mundo".

Lo de simple no lo tenemos tan claro, lo que sí es cierto es que Hill se lo ha tomado muy en serio, salta la vista tras esta foto suya saliendo de un entrenamiento. ¿Qué te parece su cambio?

Jonah Hill looks slimmer than ever after losing weight he gained for 'War Dogs': see the pics! https://t.co/akQiot5sFj pic.twitter.com/SDwJsxDfR7